Toyota раскрыла внешность недорогого внедорожника Land Cruiser FJ. В Сети обнаружили патент японской марки, который подтверждает дизайн экстерьера будущей «младшей» модели. Недавняя брошюра Toyota Land Cruiser FJ оказалась правдива: совпадение по кузову стопроцентное, отличия в деталях (дверные ручки, рейлинги, решётка радиатора, бамперы и фары) можно объяснить схематичностью патента и особенностями машин для разных рынков.

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Японские журналисты слили в Сеть основные характеристики и фотографии самого доступного «Крузака» две недели назад, а теперь достоверность сведений отчасти подтвердила сама Toyota. Небольшой внедорожник с практичным обвесом разделит рамную платформу TNGA-F с Land Cruiser Prado/Land Cruiser 300, но для базовой модели готовят укороченную версию шасси.

По габаритам Land Cruiser FJ окажется сопоставим с RAV4, но архитектура другая: «продольный» мотор, полный привод с межосевым дифференциалом Torsen, понижающая передача, размыкаемый передний стабилизатор, блокировки дифференциалов — всё, как у больших вездеходов. Под капотом ожидается простой атмосферный 2,7-литровый бензиновый двигатель в связке с классическим автоматом, но гамма будет отличаться в зависимости от рынка сбыта.

Старт продаж намечен на 2026 год, но презентацию могут провести в ближайшее время, ведь в каком-то смысле тизерная кампания началась почти два года назад. Изначально предполагалось, что новинка будет электромобилем, но теперь о «батарейной» начинке речи не идёт.