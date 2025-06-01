Появились шпионские фотографии новой машины Tesla

В интернете появились секретные фотографии прототипа Tesla, замеченного на заводе компании во Фримoнте, штат Калифорния. Снимки, сделанные оператором дрона, вызвали активные спекуляции о возможном появлении новой, более бюджетной модели Tesla. Об этом сообщает издание Electrek.

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Замеченный прототип имеет легкий камуфляж на передней и задней частях. При этом новинка очень напоминает обычную Model Y.

Предполагается, что это может быть либо новая «упрощенная Model Y» с меньшим количеством функций, либо версия Model Y Performance. Стоит отметить, что Model Y Performance является единственной версией, которую Tesla еще не запустила после изменения дизайна ранее в этом году.

Версия «упрощенной Model Y» согласуется с новой стратегией Tesla по созданию более доступных моделей. Ранее компания работала над двумя более дешевыми электромобилями, часто называемыми «Tesla за 25 000 долларов» (кодовые названия NV91 и NV92), которые должны были использовать совершенно новую платформу. Однако, как сообщается, глава Tesla Илон Маск отменил эти проекты, когда обнаружил, что производственные линии Model 3 и Model Y были недоиспользованы из-за проблем со спросом.

Вместо этого Tesla приняла решение строить новые бюджетные электромобили на базе платформы Model 3/Y, используя уже существующие производственные линии. Ожидается, что эти новые электромобили будут очень похожи на Model 3 и Model Y.

Учитывая, что замеченный прототип выглядит как обычная Model Y, он вполне может оказаться новой, более дешевой и менее оснащенной версией этой модели.