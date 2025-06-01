Японская марка стала лидером по импорту автомобилей в Японию. Необычной статистикой поделилось издание Asia Nikkei: в апреле лидером по ввозу автомобилей в Японию впервые стала местная компания. Suzuki импортировала 3990 машин, опередив Mercedes-Benz (3202) и BMW (2575). Изменениям на автомобильном рынке японцы обязаны пятидверке Jimny Nomade: в стране продают внедорожники индийского производства, и спрос превышает предложение.

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В начале года Suzuki была вынуждена остановить продажи удлинённых Jimny, так как количество предзаказов намного превысило производственные возможности. Изначально компания рассчитывала ежемесячно продавать 1200 машин, но реальный импорт втрое выше, и всё равно внедорожников не хватает! По сравнению с 2024 годом импорт автомобилей Suzuki в Японию в месячном выражении взлетел в 83(!) раза.

Власти Японии придерживаются нулевых пошлин на импортные автомобили с 1978 года, поэтому местные компании начали переходить на продажи машин зарубежной сборки. Запустила процесс Honda с минивэнами Odyssey китайского производства и кроссоверами WR-V индийского производства, но именно индийские Suzuki Jimny стали бестселлерами и могут спровоцировать перемены в структуре рынка в целом.

Долгие годы естественным «ограничителем» на импорт автомобилей в Японию был правый руль, но с машинами индийской сборки проблемы нет. Также интерес к Стране восходящего солнца проявляют китайские автогиганты: BYD даже готовит оригинальный кей-кар, чтобы потеснить признанных лидеров сегмента микрокаров. Возможно, власти Японии тоже будут вынуждены бороться с импортом.