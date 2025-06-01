Председатель Ford раскритиковал политику Трампа по электрокарам. Глава совета директоров «голубого овала» Билл Форд заявил, что планы по производству аккумуляторов для электромобилей под угрозой, если Конгресс США сократит субсидии для транспорта на новых источниках энергии.

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Пострадает завод в штате Мичиган, на котором планируется трудоустроить 1700 рабочих.

«Несправедливо менять политику после того, как все расходы сделаны», — заявил Форд.

Администрация Трампа намерена отменить «зелёные» льготы предшественника, Джо Байдена, а стандарты экономии топлива уже серьёзно смягчились. Однако Билл Форд не согласен с позицией республиканцев. «Политики могут соглашаться или не соглашаться с тем, желательны ли эти вещи. Но не меняйте правила, когда уже сделаны инвестиции».

Председатель правления Ford подчеркнул, что для него вопрос продолжения поддержки электромобилей — не вопрос политики, а вопрос справедливости. Менять правила игры несправедливо, считает Билл Форд. Интересно, что в вопросе налоговых льгот для электрокаров солидарны прямые конкуренты: ещё полгода назад General Motors, Hyundai, Toyota и Volkswagen высказывали аналогичные мысли!

Концерн Ford может пострадать не только из-за изменения вектора политики администрации президента США, но и из-за усиления противостояния с Китаем. «Голубой овал» планировал купить у CATL лицензию на производство недорогих литий-ионных ячеек, но производитель батарей попал под санкции Минобороны США.