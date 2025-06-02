В Москве представили грузовик Mercedes-Benz Actros

Компания Eurotruck привезла в столицу один из таких грузовиков и предложила купить его за 16,8 млн рублей. Также открыт прием заказов на Actros L.

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Стоимость нового грузовика почти в два раза превышает цену КамАЗ-54901 семейства К5 и примерно на 50% выше, чем у предыдущей модели Actros с традиционной кабиной. В Европе цены начинаются от 150 тысяч евро.

Новый Actros L отличается сниженным расходом топлива на 7%. Он оснащен современными системами помощи водителю, обновленным ПО круиз-контроля и автоматической трансмиссии. Под капотом могут быть установлены рядные 6-цилиндровые двигатели OM470 (10,7 л), OM471 (12,8 л) или OM473 (15,6 л) мощностью до 626 л.с. В Европе доступен электрический eActros, но эта модель не предназначена для РФ.

Напомним, что поставки обновленного Golf R в Россию запланированы на осень. Toyota возобновила продажи новых автомобилей в России с поставками из Японии и Китая.