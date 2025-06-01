Главный конкурент КамАЗа привез в Россию новейший тягач: цены. На выставке COMvex дебютировал Sitrak C9H, который является развитием успешной модели C7H. По данным «Автостата» в 2024 году китайский автопроизводитель опередил по продажам в России челнинский КамАЗ: драйвером продаж была как раз «семёрка». Новая модель C9H отличается улучшенной теплоизоляцией, доработанной электроникой, а также усовершенствованным 480-сильным дизелем.

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Привозить тягачи Sitrak C9H намерены под заказ, цена — от 12 миллионов рублей за версию 4х2 с 480-сильным рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 12,4 литра. В Китае у флагмана есть другие агрегаты, на вершине гаммы 17-литровый 840-сильный турбодизель в связке с 16-ступенчатым «роботом» для шасси с колёсной формулой 6х4.

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Для российского рынка тягач адаптировали: увеличен объём топливных баков (до 1,3 тысячи литров), салон доработан под холодный климат. В Китае для Sitrak C9H заявлено увеличение быстродействия трансмиссии на 30%, добавление интеллектуальных технологий торможения двигателем, а также замена ведущего моста на лицензионный от компании MAN. В списке опций целая плеяда ассистентов активной безопасности.

В Поднебесной базовый Sitrak C9H стоит около полумиллиона юаней (70 тысяч долларов), а с учётом скидок можно сэкономить до четырёх процентов. В России компания Sinotruk столкнулась с внеплановой проверкой властей: под угрозой статус ОТТС на популярные модели Sitrak и Howo. Итоги проверки в публичном поле не обнародованы.