Рассекречен внедорожник Dongfeng, который могут собирать в России. В Китае на автосалоне в Макао впервые показали журналистам Mengshi M-Hero M817. Речь идёт об упрощенном аналоге знакомого россиянам вездехода M-Hero I (M917) — обе машины рамные, с гибридной силовой установкой и бензин-генератором 1.5, но новинка бывает с двумя вариантами обвеса, шоссейными или «грязевыми» шинами и разными отделочными материалами в салоне.

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M-Hero M817 это большой внедорожник, длина/ширина/высота которого равны соответственно 5100/1998/1899 миллиметрам, колёсная база — 3005 миллиметров. Таким образом, новинка на 5,5 сантиметра превосходит M-Hero I (M917) по расстоянию между осями и на 3,5 сантиметра по общей длине. Снаряжённая масса на 200-400 килограммов меньше, значит на тяговой батарее планируют сэкономить.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

А вот по салону компромиссы не очевидны: Dongfeng не поскупился на дорогие отделочные материалы, кресла с электрорегулировками, вентиляцией и подогревом, но дизайнеры оставили россыпь «горячих» клавиш, которые можно активировать в перчатках. Мультируль тоже с физическими кнопками. На втором ряду места с избытком, но кузов расположен высоко.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Характеристики пока не раскрыты, поэтому остаётся обсуждать солидные углы въезда/съезда (по 30 градусов), лестницу на крышу, необычные заводские аксессуары и комплекс аппаратных средств для автопилота. Ожидается, что все M817 будут полноприводными с тремя или четырьмя электромоторами и бензин-генератором, а аккумуляторы будет поставлять CATL.

По информации портала «Китайские автомобили» липецкий завод «Моторинвест» изучает возможность сборки внедорожника в России. «Старший» Mengshi M-Hero I (M917) в нашей стране официально продаётся, но продажи невелики. Возможная локализация в Липецке наверняка позволит повысить популярность модели, хотя доступным вездеход не будет.