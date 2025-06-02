General Motors подтвердил разработку новых бензиновых V8

Шестое поколение двигателей продолжат собирать в штате Нью-Йорк, а общие инвестиции в проект составят 888 миллионов долларов — это крупнейшие единовременные вложения в агрегатный завод. General Motors получит от региональных властей около 17 миллионов долларов налоговых вычетов. Дебютирует новая линейка силовых агрегатов только в 2027 году, так что V8 не собираются в отставку в США.

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Сейчас в семействе V8 для полноразмерных внедорожников и пикапов два атмосферных двигателя объёмом 5,3 и 6,2 литра. Особняком стоят компрессорные V8 для Cadillac Escalade-V и CT5 Blackwing. Также General Motors выпускает оригинальные V8 для Corvette: в строю 5,5-литровый двигатель, который бывает на суперкаре с наддувом (ZR1) и без (Z06).

Известно, что новое поколение двигателей прибавит в топливной эффективности, а инновации в области сгорания и управления температурными режимами позволят сократить вредные выбросы. Об электрификации V8 информации нет: вероятно, по умолчанию моторы останутся чисто бензиновыми. В начале 2023 года General Motors подтвердил инвестиции в размере 579 миллионов долларов в моторный завод в Мичигане, так что в компании думают не только о «зелёной» повестке.

Актуальный план General Motors подразумевает переход на электротягу к 2035 году: эта цель была впервые поставлена в 2019 году и подтверждена прошлой осенью. Тем не менее гендиректор концерна Мэри Барра допустила, что даже в середине следующего десятилетия топливные моторы не умрут: компания будет «реагировать на то, где находится клиент».