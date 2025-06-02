В Индии купили лицензию на старый 2,0-литровый дизель FIAT Multijet

Местный концерн Tata приобрёл у Stellantis права на дальнейшую разработку мотора. Речь идёт о лицензии без передачи прав интеллектуальной собственности: таким образом, индийский автопроизводитель сможет самостоятельно вносить изменения в калибровку и конструкцию турбодизеля, но в гамме «глобальных» моделей Jeep мотор тоже останется. Решение позволит Tata сэкономить.

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Производство двигателей FIAT Multijet II в 2,0-литровой конфигурации давно ведётся в Индии, но концерн Tata был ограничен единственной калибровкой на 170 лошадиных сил. Доработка под другую мощность, даже связанная с простой перепрошивкой электронного блока управления, считалась внесением изменений и Stellantis требовал солидных выплат — до 10 миллионов евро. Заоблачные траты ставили Tata в невыигрышное положение.

Теперь Tata сможет гибко подходить к линейке турбодизелей: напрашивается дефорсированная базовая версия на 150 лошадиных сил и усовершенствованный 180-сильный вариант, чтобы не уступать главному конкуренту Mahindra с её 2,2-литровым дизелем mHawk. После покупки лицензии апгрейды будут стоить сравнительно недорого, также соглашение пригодится по мере ужесточения экологических норм.

Дизель FIAT Multijet II разработан в конце 2000-х, так что это не самый передовой двигатель Stellantis. Однако он по-прежнему актуален для своего сегмента, востребован в стране, а жизненный цикл в самом разгаре. Помимо Tata Harrier и Tata Safari мотор используется на кроссоверах Jeep Meridian и Jeep Compass местного производства.