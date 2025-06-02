Почему идея перехода на электромобили в ЕС потерпела крах

После долгих лет обсуждения зеленой повестки со стороны Брюсселя прекратились разговоры о том, что буквально завтра автомобильный мир откажется от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов. Более того, события начали разворачиваться таким образом, что перспективы электромобилей стали выглядеть довольно мрачно и весьма бесперспективно.

© Российская Газета

С чем это связано и каковы перспективы силовых агрегатов на альтернативном топливе, рассказал "Автовзгляд".

По мнению портала, в Новом и Старом Свете рушатся основы "зеленой повестки" из-за высокой стоимости электроэнергии и отсутствия государственных субсидий на производство и покупку электромобилей. Не лучшим образом обстоят дела и в так называемых развивающихся странах.

Кроме того, позиция Европейского союза, который сначала закрывал электростанции, а затем решил массово перейти на альтернативные источники энергии, кажется как минимум нелогичной. На этом фоне немецкая ассоциация электромобилей объявила о банкротстве.

Это свидетельствует о том, что крупнейшая автомобильная афера XXI века, основанная на экологичности, экономии и других благих намерениях, потерпела неудачу. И утянула за собой тех, кто в неё поверил.

Среди них оказались крупные автопроизводители, которые сняли с конвейера двигатели внутреннего сгорания в пользу аккумуляторов, и водители, которые продали свои автомобили и купили вместо них гаджеты.

В этой ситуации, которая бросает тень на недавние идеалы, все чаще появляются сообщения о том, что бывшие электрокары могут перейти на гибридные силовые установки. Причина этого лежит на поверхности: полноценные электрические машины оказались недееспособны и малопопулярны.

Что касается нашей страны, даже несмотря на дешевизну энергоресурсов, статистика показывает, что количество проданных авто на альтернативном топливе в апреле снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее "РГ" писала о том, что, по словам главы Volkswagen, автопром Германии безоговорочно отстал от конкурентов.