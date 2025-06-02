Toyota вошла в топ-10 российского авторынка

По результатам последней недели мая в России было реализовано 416 новых автомобилей Toyota, что позволило японской марке после долгого перерыва вернуться в топ-10 отечественного авторынка.

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Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", последний раз она занимала эту позицию в октябре прошлого года.

На первой строчке по итогам прошедшей недели Lada с результатом 6 613 проданных автомобилей.

За ней следуют четыре китайских бренда: Haval (2 650 штук), Chery (2 390 штук), Geely (1 720 штук) и Changan (1 651 штука).

В десятку лидеров также вошли: Belgee (939 штук), Jetour (859 штук), Omoda (601 штука), Solaris (494 штуки) и уже упомянутая Toyota (416 штук).

Всего за отчетный период в РФ было продано 23,7 тысячи машин. Это на 9% больше, чем неделей ранее, но на 28% меньше, чем год назад.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие японские автомобили с пробегом чаще всего импортируют в Россию.