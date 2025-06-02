В России хотят запретить онлайн-продажи машин в обход дилеров

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась в ФАС с просьбой установить запрет на прямые продажи автомобилей производителям и дистрибьюторам через маркетплейсы. Ограничение предложено внести в готовящийся нацпроект по развитию конкуренции на 2026-2030 годы.

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«РОАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. Кроме того, у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов», — говорится в обращении президента организации Алексея Подщеколдина на имя главы антимонопольной службы Максима Шаскольского.

По мнению продавцов, если россияне начнут покупать машины напрямую, это ущемит права и интересы дилеров, а также приведёт к «навязыванию заведомо невыгодных условий сотрудничества»: поставкам неликвидных моделей, фиксации цен, введению агентских схем взаимодействия.

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В РОАД также отметили, что намерены добиться полного запрета схемы продаж, при которой право собственности на транспортное средство будет переходить напрямую от производителя или дистрибьюторы покупателю, без задействования дилеров.

Тем временем эксперты напоминают, что, несмотря на популярность подобной схемы продаж, при приобретении машин через маркетплейсы, фирменные приложения и даже витрины банков россияне взаимодействуют с автосалонами. Как минимум, забирают автомобили, как правило, из наиболее удобного шоурума, обслуживанием также занимаются дилеры.