Chery Tiggo 9 прошел краш-тест на боковой удар о столб

Компания Chery сообщила об успешном прохождении кроссовером Tiggo 9 краш-теста на боковой удар о столб по стандартам Euro NCAP.

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Chery Tiggo 9 на платформе был направлен в столб диаметром 254 мм. Скорость - 32 км/ч. Двери после столкновения остались закрытыми, все натяжители ремней безопасности, подушки и шторки безопасности сработали штатно, сиденья сохранили свою форму, ручки дверей с противоположной стороны удара были разблокированы (облегчает эвакуацию), сработала аварийная сигнализация.

Таким образом, модель Tiggo 9 завершила полный цикл внутренних испытаний по протоколам Euro NCAP, включая фронтальный удар на 50 км/ч о подвижный барьер, боковой удар на 60 км/ч о деформируемый барьер и фронтальный удар о жёсткое препятствие на 100%.

"Последний успех в тесте на боковой удар о столб окончательно подтвердил пятизвёздочную безопасность модели", - заявили в Chery.

В России Chery Tiggo 9 представлен с двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Цена - от 4,55 млн рублей.