В Республике Татарстан продают Daewoo Matiz в идеальном состоянии

В Республике Татарстан выставили на продажу Daewoo Matiz состоянии "капсулы времени", удалось узнать "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов с объявлениями. Кроме того, что автомобиль почти новый, у него есть ещё одна особенность: ручное управление.

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Машина 2011 года выпуска куплена в 2014 году. С тех пор "Матиз" был в одних руках и хранился в гараже. Не участвовал в ДТП, вся кузовщина в родном окрасе, сообщает владелец.

Ручное управление оформлено документально, при необходимости все узлы можно с лёгкостью демонтировать, так как они на болтовых соединениях.

Daewoo Matiz оснащен двигателем объёмом 0,8 литра мощностью 52 л.с. и механической коробкой передач. Пробег - 9,6 тысячи км.

Владелец планирует продать почти новый Matiz за 399 000 рублей.