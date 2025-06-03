Toyota Aygo X получил установку от Yaris и «горячую» версию

Модель пережила плановое обновление в середине жизненного цикла. Aygo X получил более мощную установку от Yaris, ряд внешних и внутренних улучшений, а также — впервые — спортивное исполнение GR Sport. В Европе новинка появится в продаже до конца нынешнего года. Цена ожидается ниже, чем у бензин-электрического Yaris, за который, например, в Великобритании просят от 23 445 фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей).

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В основе установки от более крупного Yaris — 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 116 лошадиных сил. Это на 44 силы больше отдачи литрового турбомотора дореформенного Aygo X. Новый двигатель агрегатируется с вариатором e-CVT. Вместе с мощностью улучшилась и динамика: разгон с места до 100 километров в час занимает у обновленного кроссовера менее 10 секунд вместо прежних 15,5. И, что важно для европейцев, выбросы CO₂ снизились до 86 граммов на километр.

Aygo X построен на платформе GA-B, которую делит с Yaris и Yaris Cross. И хотя колесная база с обновлением не изменилась (2430 миллиметров), инженерам пришлось удлинить передний свес на 76 миллиметров. Длина кроссовера в результате выросла до 3776 миллиметров. Багажник по-прежнему вмещает 231 литр груза, так как аккумуляторы гибрида уместили под задние сиденья.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Внешне обновленный Aygo X можно узнать по более «агрессивному» передку с увеличенной решеткой радиатора. Подретушированы капот, передние крылья и оптика; иное оформление получили колесные диски.

В салоне — новая семидюймовая «приборка», отсек для беспроводной зарядки смартфона и улучшенная климатическая установка. А вот центральный дисплей диагональю девять дюймов остался нетронутым (возможно, слегка изменился интерфейс).

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Также в числе новшеств — передовой комплекс Toyota Safety Sense, который теперь обновляется «по воздуху», улучшенная звуко- и шумоизоляция и обновленная выхлопная система.

Aygo X GR Sport выделяется уникальной решеткой радиатора с рисунком в виде сот, черным декором, особыми 18-дюймовыми колесными дисками, двухцветной окраской кузова Mustard и значками GR. У такого кросса другие настройки пружин, амортизаторов и рулевого управления. Мощность при этом та же, что и у обычной версии.

Рыночный дебют рестайлингового Aygo X в Европе запланирован на конец нынешнего года.

В конце мая поколение сменил один из мировых бестселлеров Toyota — кроссовер RAV4. В шестом поколении он сменил дизайн экстерьера и интерьера, а кроме того, лишился бензиновой модификации. В Японии новый Toyota RAV4 появится до конца года, а затем доберётся и до других рынков, но до России, разумеется, не доедет.