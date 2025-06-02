Ночью в России хотят дать приоритет пешеходам на дорогах

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв заявил, что необходимо пересмотреть работу светофоров в ночное время, особенно в крупных городах. По его мнению, сегодня по умолчанию установлен «зелёный» свет для автомобилистов, а таймер для пешеходов может достигать 90 секунд, из-за чего пешеходы часто перебегают дороги и попадают под машины.

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Политик отметил, что светофоры в ночное время настроены на обеспечение максимальной пропускной способности автомобилей. Однако летом, особенно во время белых ночей, в Санкт-Петербурге повышается активность горожан, также приезжает много туристов.

«Естественное освещение создает ложное ощущение безопасности: пешеходы, чувствуя свет, могут недооценивать риски, а отсутствие приоритетных пешеходных фаз сохраняет уязвимость в условиях повышенного пешеходного трафика», — подчеркнул Цивилёв.

По его мнению, чтобы пешеходы перестали бегать на запрещающий сигнал, в городах с населением более 500 тысяч человек необходимо установить для них приоритет с 22:00 до 06:00. А для мегаполисов предусмотреть сезонную корректировку режима работы светофоров.

В Госдуме, однако, считают, что нужно подходить к вопросу индивидуально.