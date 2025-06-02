Ночью в России хотят дать приоритет пешеходам на дорогах
Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв заявил, что необходимо пересмотреть работу светофоров в ночное время, особенно в крупных городах. По его мнению, сегодня по умолчанию установлен «зелёный» свет для автомобилистов, а таймер для пешеходов может достигать 90 секунд, из-за чего пешеходы часто перебегают дороги и попадают под машины.
Политик отметил, что светофоры в ночное время настроены на обеспечение максимальной пропускной способности автомобилей. Однако летом, особенно во время белых ночей, в Санкт-Петербурге повышается активность горожан, также приезжает много туристов.
«Естественное освещение создает ложное ощущение безопасности: пешеходы, чувствуя свет, могут недооценивать риски, а отсутствие приоритетных пешеходных фаз сохраняет уязвимость в условиях повышенного пешеходного трафика», — подчеркнул Цивилёв.
По его мнению, чтобы пешеходы перестали бегать на запрещающий сигнал, в городах с населением более 500 тысяч человек необходимо установить для них приоритет с 22:00 до 06:00. А для мегаполисов предусмотреть сезонную корректировку режима работы светофоров.
В Госдуме, однако, считают, что нужно подходить к вопросу индивидуально.
«Есть такие перекрёстки, где светофоры должны работать по запросу — там размещена кнопка. Есть такие, где нужно делать длительные промежутки и дольше должен работать зеленый свет. Но вообще по всей стране необходимо провести инвентаризацию всех светофоров и синхронизировать их работу. Очень часто заторы на дорогах возникают именно из-за того, что их работа не синхронизирована: проехал один перекресток и тут же встал, образуется пробка. Есть и такие светофоры, которые вообще не на балансе. Они висят, не понятно, кто их повесил, и они продолжают работать», — считает депутат Ярослав Нилов.