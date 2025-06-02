Москва стала лидером по числу зарядных станций для электромобилей

Как «Мотору» рассказали в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), лидирует по этому показателю Москва, однако покрытие с учетом числа батарейных автомобилей лучше у Нижнего Новгорода.

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Главным фактором, сдерживающим рост числа электромобилей в России, по-прежнему считается неразвитая сеть зарядных станций. По подсчетам НИУ ВШЭ, лидером по их количеству остаётся Москва, но по обеспеченности первое место у Нижнего Новгорода, где на один терминал приходится 11,23 электромобиля (в столице — 14,41). Дальнейшее развитие рынка требует серьезных мер поддержки — от локализации производства до внедрения гибкой тарифной политики на электроэнергию.

По итогам 2024 года, в России было зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей — за девять лет их число увеличилось на 225 процентов. Согласно оценке экспертов, в 2024-м рост продаж на рынке электромобилей обеспечивали в основном китайские производители и Московский автомобильный завод «Москвич». При этом объем импорта как новых, так и подержанных электромобилей с 2022 по 2023 год сократился на 34 и 22 процента соответственно.

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Электромобили остаются транспортом преимущественно крупных городов и агломераций, в которых действуют меры его поддержки и осуществляются инвестиции в расширение зарядной инфраструктуры. Согласно расчетам, общая стоимость владения электромобилем может быть ниже, чем обычным, но на практике многое зависит от условий эксплуатации, скорости деградации батарей и наличия/параметров государственной поддержки. Например, для коммерческих компаний расходы на внедрение электротранспорта по-прежнему остаются значительными.