Импорт дорогих автомобилей в Россию обрушился

По данным аналитиков «Автостата», с января по апрель 2025 года в РФ было импортировано 27 тысяч новых премиальных и люксовых машин. Это на 56 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Так, за первые четыре месяца 2024 года в страну ввезли 61 тысячу таких автомобилей.

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Лидер среди премиум-брендов по количеству ввезенных в Россию автомобилей — китайский Tank. За январь-апрель было импортировано 8,3 тысячи машин — на четыре процента больше, чем годом ранее.

Второе место занимает BMW с четырьмя тысячами автомобилей, третье — Mercedes-Benz c 2,3 тысячи. Объемы импорта сократились на 16 и 10 процентов соответственно. Далее в пятерке — снова «китайцы»: Lixiang с 1,8 тысячи и Exeed с 1,5 тысячи. Падение еще серьезнее, чем у «немцев» — 83 и 90 процентов соответственно.

Из люксовых машин больше всего ввозили Rolls-Royce и Bentley. Однако числа здесь маленькие: у первого бренда импортировали 94 машины (плюс 12 процентов), у второго — 69 (минус восемь процентов). Третье место занимает Lamborghini с 42 автомобилями.

Также за январь-апрель в Россию прибыло 39 новых Ferrari, 12 Aston Martin и три Maserati.

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Продажи «премиума» в апреле упали на треть. Россияне за месяц купили 10,2 тысячи премиальных автомобилей, что на 35 процентов меньше, чем в апреле 2024-го. Доля сегмента в общей структуре рынка тоже сократилась — с 11,4 процента год назад до 10.