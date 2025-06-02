Из Mercedes-Benz CL55 AMG построили "Бэтмобиль"

Сколько бы вы были готовы заплатить за индивидуально построенный Mercedes-Benz, вдохновлённый лучшими Бэтмобилями и при этом полностью легальный для дорог общего пользования? Один человек отдал за это необычное творение 250 тысяч евро в конце прошлого года. Это, пожалуй, самый безумный автомобиль на базе Mercedes, который мы когда-либо встречали.

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Изначально это был Mercedes-Benz CL55 AMG. Построенный компаниями Specautotuning в Украине и AVG Autos в Германии, проект обошёлся в 251 250 евро (примерно 23 млн рублей по текущему курсу), не включая стоимость базового автомобиля.

За прошедшие годы мы видели множество копий Бэтмобиля, но эта выделяется на их фоне. Вместо того чтобы пытаться имитировать автомобиль из фильма, этот кастомный Бэтмобиль имеет уникальный дизайн, что обеспечивает ему узнаваемость среди других подобных проектов.

Кузов, изготовленный из лёгких композитных материалов, выглядит столь же драматично, как и ожидалось, и установлен на массивные 22,5-дюймовые колёса с внедорожными шинами. Автомобиль оснащён специальными поднимающимися дверями, массивными боковыми воздухозаборниками и функциональными боковыми подножками.

Продажей автомобиля занималась компания SBX Cars, и хотя они не указали, сколько времени заняла постройка, это, несомненно, был длительный процесс.

Как и следовало ожидать, в интерьере сохранились некоторые элементы оригинального дизайна Mercedes, но тут появился новый экран информационно-развлекательной системы и нестандартное рулевое колесо.

Базовый CL55 AMG был оснащён 5,4-литровым V8 с наддувом, он развивал мощность 493 лошадиные силы, что обеспечивало достаточно неплохую динамику.

Хотя SBX утверждает в своём объявлении, что автомобиль легален для дорог общего пользования, стоит отметить, что это может относиться только к Объединённым Арабским Эмиратам, где автомобиль выставлен на продажу.