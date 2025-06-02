Mazda готовит кроссовер CX-20

На подходе новая модель японского бренда, которой прочат индекс CX-20 — она должна заменить собой CX-3. Первые изображения новинки появились в Сети еще в начале этого года, теперь же Сarscoops публикует более подробные неофициальные рендеры независимого художника на основе той информации о CX-20, которая уже есть. Он изобразил грядущий кроссовер в фирменной стилистике Mazda Kodo, в которой выполнены CX-60 и CX-90.

© Motor.ru

В основе дизайна Kodo лежат три основных элемента: это Yohaku (красота пустого пространства), Sori (уравновешенность и баланс форм), Utsuroi (игра света и тени). В CX-20 это будет воплощено в чистых и плавных линиях, крупной радиаторной решетке, приземистом кузове и покатой линии крыши. В модельной линейке новинке прочат ступень ниже CX-30, а в конкуренты записывают Lexus LBX.

Не исключено, что CX-20 предложат на европейском рынке с гибридной силовой установкой по аналогии с упомянутым Lexus LBX, однако что это будет за установка, пока неизвестно. Больше подробностей появится ближе к запуску Mazda CX-20, запланированному на следующий год.

Дела у Mazda в Европе идут не очень хорошо: по итогам 2024 года продажи снизились на 15,8 процента, до 152,2 тысячи штук. Бестселлером марки остается CX-30, который разошелся на европейском рынке тиражом 39,6 тысячи экземпляров (соответствует росту на 10 процентов).

В течение 2025 года Mazda завершит производство четырех моделей, это Mazda2, близкий к ней кроссовер CX-3, седан Mazda6 и электрический вседорожник MX-30. А вот на российском рынке бизнес японской компании оживает: ООО «Мазда Мотор Рус» возобновило отгрузку автомобилей и перезапустило российский сайт марки. Поставки машин осуществляются через партнеров, в наличии у дилеров уже есть кроссоверы CX-5 и CX-50.