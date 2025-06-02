Руководитель отдела по связям с общественностью BYD Ли Юньфэй в соцсетях отреагировал на недавнее интервью босса Great Wall Вэя Цзяньцзюня. Основатель GWM заявил, что «Evergrande в [китайском] автопроме уже появился, просто он ещё не взорвался». Многие увидели параллель между концерном BYD и некогда крупнейшим застройщиком Китая, который обанкротился в 2021 году.

Хотя Вэй Цзяньцзюнь не назвал BYD напрямую, представитель компании Ли Юньфэй сразу же написал в соцсетях «это ложь». Затем руководитель по связям с общественностью BYD удалил первый пост и подготовил более развёрнутый комментарий. Заявление конкурента он назвал «злонамеренной клеветнической кампанией», а затем перешёл к цифрам.

Сейчас соотношение активов и обязательств BYD составляет 70%, что указывает на зону риска. Однако Ли Юньфэй напомнил, что у General Motors (76%), Ford (84%), Apple (80%) и Boeing (102%) ещё более высокие коэффициенты. В Китае тоже хватает похожих «рисковых» автопроизводителей: у Geely соотношение составляет 68%, у Seres AITO — 76%.

Также представитель BYD прокомментировал общий долг в размере 580 миллиардов юаней (81 млрд долларов). Ли Юньфэй напомнил, что долг Toyota составляет 2,7 триллиона юаней, у Volkswagen — 3,4 триллиаона юаней, а у Ford — 1,7 триллиона юаней. У китайских марок тоже не всё гладко: Geely должна 505 миллиардов юаней, а SAIC — 610 миллиардов юаней.

Также у BYD низкая кредиторская задолженность: автогигант должен 31% от операционной выручки, что ниже показателей Geely (32%), SAIC (38%), Great Wall (39%). С поставщиками BYD в среднем рассчитывается за 127 дней, что идентично Geely и быстрее, чем аналогичные операции Great Wall (163 дня) и SAIC (164 дня).

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Представитель BYD напомнил, что в 2024 году чистая прибыль концерна составила 40,3 миллиарда юаней (5,6 млрд долларов), а инвестиции в НИОКР составляют 54,2 миллиарда юаней (7,5 миллиарда долларов). Это лучшие операционные показатели BYD за 30 лет. По мнению Ли Юньфэя общее финансовое состояние китайских автогигантов лучше, чем у иностранных коллег, а сравнения с Evergrande не уместны и подрывают китайский сектор транспортных средств на новых источниках энергии.