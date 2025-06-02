В России составили антирейтинг китайских автомобилей

Страховщики перечислили самые «аварийные» машины в России. В «Совкомбанке» зафиксировано увеличение убытков на 18,9% по сравнению с началом прошлого года, в «РЕСО-Гарантии» — на 20%. В страховой компании «Согласие» рассказали, что за возмещением убытков в результате ДТП чаще всего за это время обращались владельцы китайских кроссоверов Voyah Free (57%), Jetour T2 (52,8%), LiXiang L7 (52,2%) и внедорожников Exeed VX и Tank 300 (по 45,5%).

В компании «Макс» высок процент обращения собственников автомобилей марок Changan, Chery, Lada и некоторых «корейцев». В «Совкомбанк Страховании» самыми аварийными назвали Chery, Exeed, Changan, Omoda и Hyundai.

При этом, по данным «Страхового дома ВСК», доля китайских машин увеличилась с 4% до 7%. Но среди лидеров по аварийности здесь назвали автомобили АвтоВАЗа (16%), ГАЗа (6%), а также Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), Kia (5,2%) и Renault (4%).

Среди автомобилей, которые чаще всего признаются не подлежащими восстановлению, лидирует Skoda Superb, на которую пришлось 3,6% «тотальных» аварий. В этот антирейтинг также попали Mazda 6, Volkswagen Passat, BMW 7-Series и Renault Sandero с долей от 1,45 до 1,64%.