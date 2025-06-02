Мошенники начали маскироваться под сервисы аренды самокатов

С 20 мая в Сети было зарегистрировано более 20 сайтов, якобы предлагающих аренду велосипедов, самокатов и водной техники (например, сапов) с более низкими ценами и «выгодными скидками».

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По словам специалистов, правонарушители уже давно делают высококачественные фишинговые сайты, которые сложно отличить от платформ официальных сервисов аренды.

Кроме того, большое количество мошеннических групп и ботов в сфере аренды фиксируется в последнее время в Telegram. Сейчас пользователей там привлекают тем, что предлагаемая стоимость аренды транспортных средств значительно ниже официальной.

Ранее в Москве обезвредили организованную группу мошенников по продажам в автосалонах. Все задержанные по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности, среди которых — руководители и работники автосалонов, заключены под стражу. Они действовали от имени трёх крупных автосалонов, которые реализовывали новые и подержанные автомобили разных брендов, включая премиальные марки.