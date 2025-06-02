Bentley представила свой самый мощный кроссовер

Новый Bentley Bentayga Speed получил двигатель V8 и режим для дрифта. Самый драйверский кроссовер в истории британской марки может похвастать 650 лошадиными силами и динамикой на уровне более мощного Aston Martin DBX S. По отдаче и ездовым качествам Bentayga Speed с «восьмеркой» превосходит даже модель с мотором W12.

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Новая Bentley Bentayga Speed легко заткнет за пояс предшественника с W12 и заставит понервничать владельцев Aston Martin DBX S. Твин-турбо «восьмерка» 4.0 здесь развивает 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Разгон до ста занимает 3,4 секунды, максимальная скорость с опциональной углерод-керамикой — 310 километров в час. Впервые на «Бентайге» доступен полноценный лонч-контроль, а также дрифт-режим.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Эффектно скользить получится только на машинах с углерод-керамическими тормозами. За это отвечает надстройка ESC Dynamic, ослабляющая хватку системы стабилизации и меняющая алгоритм работы векторизации тяги. Софт является частью ездового профиля Sport, который на Bentayga Speed был специально перекалиброван для повышения обратной связи — в частности, на 15% была увеличена жесткость электронноуправляемых амортизаторов.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Есть у Bentayga Speed и подруливающая задняя ось. Как опции предложены титановый выпуск Akrapovic, эксклюзивные колеса диаметром 23 дюйма и черная крыша в сатинированном либо глянцевом исполнении. Тормозные суппорты можно заказать в одном из семи цветов на выбор. Ну а визуально кроссовер отличается затемненными фарами, фонарями и цветовой схемой салона, где более темный вторичный оттенок кожи доминирует над более ярким основным.