В РФ начали завозить Renault Grand Koleos: дешевле оригинала Geely Monjaro

Некоторые российские дилеры готовы привезти из Южной Кореи кроссовер Renault Grand Koleos, который является ребрендинговой копией Geely Monjaro.

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Цены на "китайца" с французским лоском в топ-версии Iconic стартуют от 3,8 млн рублей, сообщают "Автоновости дня". Другой дилер предлагает авто в аналогичной комплектации за 4,5 млн рублей.

Кроссоверы оснащены гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с. на базе полуторалитрового турбомотора. Привод в данном случае может быть только передним.

Geely Monjaro в России стоит от 4,55 до 5,05 млн рублей. Кроссовер предложен с двухлитровым двигателем мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым гидроавтоматом и системой полного привода.