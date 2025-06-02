В России представили автомобильную ОС «Аврора» для замены Android

Прототип российской операционной системы-аналога Android показали в Нижнем Новгороде. На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» был представлен первый образец платформы «Аврора Автомобильная», созданной по инициативе «Ростелекома». Система призвана стать отечественной альтернативой Android Automotive и уже привлекла интерес со стороны крупных автопроизводителей, включая АвтоВАЗ. Коммерческий запуск ожидается в течение двух лет.

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В рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, был представлен демонстрационный прототип новой автомобильной операционной системы «Аврора Автомобильная». Разработку ведет «Ростелеком», а основой для системы послужит отечественная платформа «Аврора». Ожидается, что новая ОС будет поддерживать установку сторонних приложений, подключение цифровых сервисов и станет базой для мультимедийных оболочек в российских автомобилях.

Официально «Аврора Автомобильная» позиционируется как цифровая среда для управления функциями автомобиля. Прототип включает адаптированный интерфейс, интеграцию с картографическим сервисом 2ГИС, онлайн-кинотеатр и голосового помощника от компании Enbisys, который способен работать даже без подключения к интернету. Разработчики ведут активное сотрудничество с рядом российских ИТ-компаний и планируют запустить полноценный продукт в течение ближайших двух лет.

До этого презентация подобной системы состоялась в мае, когда стало известно, что автомобили Lada получат российскую цифровую экосистему. Ее основу составит платформа «Аврора», разработанная дочерней компанией «Ростелекома» — ООО «Открытая мобильная платформа». Совместную работу над адаптацией системы к автомобильному сегменту будут вести «Ростелеком», АвтоВАЗ и компания «Итэлма». Соглашение между тремя сторонами было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.