Volkswagen готовит новую «заряженную» версию Tiguan

Компания планирует вернуть в линейку R кроссовер третьего поколения, который может получить либо традиционный двухлитровый турбомотор, развивающий более 330 лошадиных сил, либо гибридную силовую установку. Это решение Volkswagen объясняет успехом предшественника и стремлением конкурировать с новыми спортивными кроссоверами, включая Toyota RAV4 GR Sport.

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Компания Volkswagen рассматривает возможность создания наиболее спортивной версии кроссовера Tiguan, которая войдет в R-линейку бренда. Об этом рассказал глава подразделения Volkswagen R Педро Мартинес Диас. Он отметил высокий спрос на Tiguan R второго поколения в отдельных регионах. Тогда модель оснащалась двухлитровым турбодвигателем мощностью 320 лошадиных сил и разгонялась до ста километров в час за 4,9 секунды. После появления третьего поколения Tiguan эта модификация исчезла из гаммы.

Возможное возвращение Tiguan R связано с доступностью мощных бензиновых агрегатов и техническим потенциалом новой платформы. Одним из вариантов силовой установки может стать турбодвигатель, который используется на Volkswagen Golf R и развивает более 330 лошадиных сил и 420 Нм. В то же время, учитывая ужесточение экологических норм в Европе, не исключено, что новый Tiguan R станет гибридом. В настоящее время максимальная мощность негибридной версии составляет 271 силу, гибридной — 272. Конкурировать новинке, скорее всего, предстоит с Toyota RAV4 GR Sport.

В середине мая компания Volkswagen также объявила о предстоящем изменении стратегии нейминга электромобилей. С 2026 года модели бренда будут получать традиционные имена без использования приставки ID, обозначающей intelligent design. По словам члена совета директоров Volkswagen Мартина Сандера, это решение призвано сделать линейку более понятной и избежать путаницы среди покупателей.