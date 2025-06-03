Идет подготовка к старту продаж обновленного GAC GS8

Компания GAC готовится вывести на российский рынок рестайлинговую версию 7-местного кроссовера GS8.

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"Обновленная версия получит экстерьер, аналогичный тому, что представлен у гибридной модификации. Официальная премьера новой версии GS8 состоится в ближайшее время", - цитирует пресс-службу газета "Известия".

Ранее "РГ" публиковала фото гибридного GAC GS8. Он отличается оформлением передней части: решёткой радиатора "в пол" и массивными хромированными элементами на переднем бампере.

В настоящее время GAC GS8 представлен в РФ в двух исполнениях, которые имеют отличия в дизайне передка - обычном и Traveller. Вне зависимости от этого кроссовер комплектуется двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 231 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и системой подключаемого полного привода. Цены стартуют от 4,1 млн рублей.