Стали известны самые бюджетные новые автомобили в России

Автолюбителям назвали «десятку» самых дешёвых машин в России. «Автоновости дня» изучили предложения на российском рынке и пришли к выводу, что приобрести новый автомобиль возможно с ограниченным бюджетом — в пределах от 750 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

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Самым бюджетным предложением на рынке не первый год является седан Lada Granta, стоимость которого составляет 749 900 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Из дополнительных опций — электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

Рекомендованная розничная цена 1 059 000 рублей на трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend делает его самым доступным предложением в сегменте SUV. Автомобиль оснащён 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Дополнительных опций в модели немного — электростеклоподъёмники, крепления для детских сидений ISOFIX, 16-дюймовые стальные диски и штатная аудиоподготовка.

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Ещё один автомобиль от АвтоВАЗа можно приобрести за демократичные 1 314 000 рублей. Речь про базовую комплектацию внедорожника Lada Niva Travel. Автолюбитель за эти деньги получает полноприводную машину с 1,7-литровым 80-сильным бензиновым двигателем с пятиступенчатой механической коробкой передач, боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом. На машине установлены 15-дюймовые стальные диски и заводская аудиоподготовка.

Самая дешёвая иномарка оказалась на четвёртом месте этого рейтинга. Речь про китайский BAIC U5 Plus, минимальная стоимость которого в настоящее время составляет 1 394 500 рублей. Седан 2024 года выпуска оснащён 105-сильным атмосферным двигателем и пятиступенчатой МКП. В базовой комплектации автомобиль имеет галогеновые фары, систему бесключевого доступа с запуском двигателя нажатием кнопки, мульти-руль, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, парктроники, камеру заднего вида, а также информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем.

Седан Lada Vesta в начальной комплектации Comfort стоит от 1 459 900 рублей. Он имеет 106-сильный двигатель и пятиступенчатую МКП. Среди прочих опций автомобиль имеет фронтальные подушки безопасности, кондиционер и боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

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Китайский кроссовер Livan X3 Pro 2023 года выпуска в базовой комплектации сейчас предлагается с прямой скидкой 180 тысяч рублей, сообщают «Автоновости дня». Таким образом его стоимость составляет 1 479 900, за которые автолюбитель получает машину с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 лошадиные силы в паре с вариатором. Из опций имеется мульти-руль, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности, встроенный видеорегистратор.

В 1,5 миллиона рублей обойдётся покупка седана Changan Alsvin 2023 года выпуска. Но эта стоимость с учётом прямой выгоды в 250 тысяч рублей предоставляется при 100-процентной оплате автомобиля. Он имеет 1,5-литровый 98-сильный мотор и роботизированную коробку передач, а также мульти-руль, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности, бесключевой доступ, мультимедийную систему.

Недорогой полноприводный внедорожник УАЗ «Хантер» 2024 года выпуска сейчас можно приобрести 1 510 000 рублей. За эти деньги покупатель получает 112-сильный мотор экологического стандарта Евро-2 и пятиступенчатую МКП. Опционально это очень скромный автомобиль, который имеет гидрокорректор фар и прикуриватель.

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Китайский кроссовер JAC JS3 2023 года выпуска с учётом выгоды по «специальному предложению» в размере 250 тысяч предлагается за 1 549 000 рублей. Он имеет 1,5-литровый 109-сильный «атмосферник» и шестиступенчатую МКП. Из стандартных опций — фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками и ряд других нужных функций.

Универсал Lada Largus замыкает топ-10 самых дешёвых автомобилей на российском рынке. Его минимальная цена — 1 660 000 рублей. У машины 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 90 «лошадей» и пятиступенчатая механическая коробка передач. В самом доступном варианте автомобиль имеет фронтальную подушку безопасности водителя, электростеклоподъёмники, кондиционер, ABS с EBD.