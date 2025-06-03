Почти две тысячи машин застряли в гигантской пробке на границе

На границах Белоруссии с Европейским союзом на утро понедельника, 2 июня, скопилось около 1900 большегрузных и легковых автомобилей, ожидающих въезда, сообщили в Государственном пограничном комитете республики. Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (со стороны Белоруссии – «Брест») в очереди стоят 880 машин, причем с пятницы, 30 мая, их число выросло на 355 единиц.

© runews24.ru

На литовском направлении перед погранпереходом «Шальчининкай» (с белорусской стороны – «Бенякони») выезда ожидают 490 грузовиков, при этом литовские службы за выходные пропустили лишь 25% фур от установленной нормы. Еще более напряженная ситуация на другом литовском переходе «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»), где за выходные оформили всего 5% грузовиков от нормы, и в настоящее время там в очереди находятся 370 фур. Очередь из 80 большегрузов также зафиксирована перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»). Основными причинами таких заторов в Госпогранкомитете называют постепенное закрытие сопредельными странами ЕС — Польшей, Литвой и Латвией — контрольно-пропускных пунктов на своих границах, из-за чего из 14 переходов сейчас работают только пять. Кроме того, ситуацию усугубляет неритмичный прием транспорта контрольными службами этих европейских государств.