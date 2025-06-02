BYD развернет в Китае сеть из 15 тысяч мегаваттных зарядок

На автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао компания BYD объявила, что вместе с партнерами развернет в Китае сеть из 15 тысяч зарядных терминалов Megawatt Flash Charger. Пиковая мощность, которую сможет выдавать каждый, — до одного мегаватта. Для сравнения: у Tesla Supercharger V4 она вдвое меньше — 500 киловатт.

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Такая зарядка сможет за секунду добавить к запасу хода электромобиля два километра. Пяти минут хватит, чтобы зарядить батарею для 400 километров пути.

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Воплотить амбициозный план BYD помогут китайские партнеры. Это Xindietu, а также Xiaoju Charging, которым заправляет DiDi — онлайн-сервис по заказу поездок, работающий по принципу Uber. Однако четыре тысячи зарядок BYD обязалась построить самостоятельно. На сегодняшний день готовы более 500 станций, охватывающие около 200 городов КНР.

В арсенале BYD уже есть «мегаваттные» автомобили, которые можно будет заряжать на столь мощных ЭЗС. Это седан Han L и кроссовер Tang L, использующие 1000-вольтовую архитектуру. Как пишет Car News China, их можно заряжать сразу двумя «пистолетами»: в этом случае время зарядки сократится на 70 процентов. В апреле BYD удалось продать 10 483 и 11 406 единиц Han L и Tang L соответственно, что производитель объясняет именно привлекательностью мегаваттной зарядки.

Однако BYD — не единственная компания, вкладывающаяся в «суперчарджеры». Zeekr («дочка» Geely) в марте анонсировала зарядку для электромобилей мощностью 1,2 мегаватта. Развертывание сети таких ЭЗС она обещает начать до конца года.