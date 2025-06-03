В России разработают вездеход-автодом для кочевых народов Севера

Производитель вездеходов-амфибий "Звезда" планирует разработать модификацию в виде передвижного дома для кочевых народов Севера. Об этом сообщила ТАСС на полях II Женского Арктического форума консультант компании, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), руководитель рабочей группы Северного форума по транспорту и логистике Надежда Филиппова.

"Мы планируем запуск серии вездеходов-автодомов для кочевых народов Севера. До конца года разрабатываем техническое задание, собираем со всех регионов предложения. Мы хотим предложить вариант, который бы устроил всех и был бы платформой с различными модификациями в зависимости от климатических и природных условий", - сказала Филиппова.

Собеседница агентства подчеркнула, что шины низкого давления вездеходов наносят минимальный вред в условиях тундры. Ранее производитель вездеходов-амфибий сообщал ТАСС о планах поставок в Якутию модификации автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок.

Сейчас в семействе предприятия более 35 модификаций - грузовые, пассажирские, грузопассажирские, с разными вариантами двигателей и колесными формулами. Предприятие планирует создать в Якутске центр по обучению и обслуживанию вездеходов.

Разработку вездеходов-амфибий коллектив "Звезды" начал в 2010 году по федеральной целевой программе Минобрнауки РФ. С 2020 года началось мелкосерийное производство машин. На сегодня выпущено более 30 модификаций машин. Вездеходы эксплуатируются в Красноярском крае, Ямале и Чукотке. Машины протестированы в ходе экспедиций МЧС РФ "Безопасная Арктика" (2023, 2025) и "Умка" Минобороны РФ (2022), а также прошли опытную эксплуатацию в ФСБ РФ (2023).

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На сессиях Женского Арктического форума, который проводится 3-4 июня в Архангельске, продолжится обсуждение женских инициатив по развитию Арктики.