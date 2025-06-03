На МКАД обновят около 1 млн квадратных метров асфальта

Масштабные работы по замене почти 1 млн квадратных метров асфальтового покрытия пройдут на МКАДе этим летом. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог, - отметил Петр Бирюков. - В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 млн квадратных метров".

Среди крупных участков МКАД, где пройдет ремонт, - транспортная развязка "Варшавская", внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр.

Как объясняет заммэра, колейность на асфальтовом покрытии появляется из-за интенсивного движения транспорта. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому в городе регулярно проверяют состояние покрытия магистралей. Своевременную замену проводят по истечении гарантийного срока. Работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать помехи для трафика.

Как сэкономить на ОСАГО

Ремонт пройдет в несколько этапов. На первом снимут старый слой дорожного покрытия, отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку.