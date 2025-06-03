Subaru опубликовала изображение нового спорткара

Subaru опубликовала первое изображение спорткара, который планируется представить в октябре на выставке Japan Mobility Show, сообщает Car Watch.

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Автомобиль назван прототипом будущей серийной модели, однако подробностей пока нет. Изображение может оказаться намеком на новую модификацию WRX или возрожденную STI.

На единственном изображении можно увидеть капот с воздуховодами, широкий передний бампер и расширенные колёсные арки. Тип кузова новинки неизвестен.

До этого стало известно, что французская компания Citroën планирует возродить легендарную модель 2CV.

Компания уже начала работы над моделью. Правда, в настоящее время проект находится на ранней стадии и каких-либо технических подробностей по нему нет. Известно лишь, что автомобиль будет построен на платформе модели C3 и получит электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.