Редкую "Буханку"-автодом выставили на продажу в Германии

В Лейпциге на продажу выставили "Буханку", адаптированную под небольшие автомобильные путешествия, сообщает 110km.ru. "Автодом" построен на базе уникальной модификации модели.

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В основе "кемпера" лежит "Юбилейная версия" УАЗ-452, которая впервые вышла на рынок в 2018 году. Главные приметы такой "Буханки" - шильдик на боковине, двухцветный окрас кузова и белые колёсные диски.

Автомобиль получил пакет доработок от нынешнего владельца: внедорожник получил удлинённые на 10 см сиденья с подогревом, кондиционер, антикор, новый термостат, светодиодные фары и фонари, рулевое колесо "под спорт", дополнительный аккумулятор, камеру заднего вида и другое оборудование.

Для обеспечения комфорта во время путешествий лейпцигская "Буханка" обзавелась холодильником, складной кроватью, водяным резервуаром с краном.

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По заверению владельца, автомобиль не эксплуатировался в зимнее время, хранился в гараже, а родной пробег составляет 14 650 км.

Продавец просит за "Буханку" почти 28 тысяч евро (2,5 млн рублей). В России УАЗ СГР в исполнении "Экспедиция", подготовленным к вылазкам на бездорожье, оценивается в 1 860 000 рублей.