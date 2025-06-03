Мотоциклистам хотят разрешить ездить по выделенным полосам

Мотоциклистам хотят разрешить ездить по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси полосам, сообщает Telegram-канал SНОТ. С инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

«Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально. Одновременно водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности», — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Поправки предлагается внести в пункт 18.2 ПДД — дополнить его разрешением на использование выделенок для ТС категорий А1 и А.

До этого Московская областная дума приняла закон, разрешающий бесплатно оставлять мотоциклы на платных парковках.

Проектом закона предлагается предоставить право владельцам двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других двухколесных мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области, бесплатно пользоваться платными парковками.

Нововведение коснется платных стоянок, расположенных на муниципальных и государственных землях. Также принятый законопроект регламентирует предоставление льгот на парковку отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Транспортные средства льготников будут внесены в специальный реестр. Эта услуга будет доступна со вступлением закона в силу.

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