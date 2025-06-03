Еще один «убийца» Tesla: Faraday Future готовит недорогого соперника Model Y

Китайско-американский стартап опубликовал первый тизер новинки под индексом FX 4 — электрического кроссовера с гуманным ценником. Как заверяет в Faraday, у модели есть «потенциал стать настоящим блокбастером» на массовом рынке. Более подробную информацию о FX 4 раскроют в четвертом квартале, а заказы начнут принимать до конца 2025 года.

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На тизере видна светодиодная полоса во всю ширину передней части, рельефный капот и небольшие зеркала заднего вида. По центру — эмблема в виде двух светящихся ромбов, указывающих на принадлежность к линейке электрокаров X, которую Faraday Future анонсировал зимой.

Помимо FX 4, в нее войдут кроссоверы FX 5 и FX 6, а также минивэн FX Super One. FX 5 — это спортивный SUV с просторным салоном, которому обещана стоимость в диапазоне от 20 тысяч до 30 тысяч долларов (1,6−2,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Судя по индексу, FX 4 будет «младше», а значит, его цена может быть еще ниже.

FX 6 — это большой семейный автомобиль стоимостью от 30 до 50 тысяч долларов (2,4−4 миллиона рублей).

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Наконец, Super One в Faraday именуют «новаторским AI-MPV» и даже прогнозируют, что он сместит с пьедестала Cadillac Escalade благодаря более привлекательной цене. Стартап уже собрал 2500 предзаказов. Закрытая премьера минивэна намечена на 29 июня, публичная — на 17 июля, а сборка должна начаться в конце этого года.