Какая господдержка необходима рынку электромобилей

В 2021 году в России приняли концепцию развития электротранспорта, согласно которой каждый десятый автомобиль, продаваемый в стране, должен быть электрическим уже к 2030 году. Отрасль весьма неплохо стартовала, но сейчас ее развитие явно замедлилось. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что без дополнительных мер господдержки не обойтись. И речь не только о льготных условиях покупки, но и о строительстве зарядных станций, тарифах на электроэнергию.

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В исследовании НИУ ВШЭ говорится, что за последние 10 лет число электромобилей в России выросло на 225%. По итогам прошлого года в стране было зарегистрировано почти 60 тысяч электромобилей. При этом в 2024 объем импорта как новых, так и подержанных электромобилей сократился на 34%, а рост продаж обеспечивали в основном китайские производители и московский завод "Москвич".

"Важным стимулом для продвижения и начала количественного прироста рынка электромобилей является зарядная инфраструктура, развитие общественного сегмента электрических зарядок", - считает директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

Электромобили остаются транспортом преимущественно для крупных городов, власти которых предоставляют меры поддержки и инвестируют в расширение инфраструктуры. Москва лидирует по числу зарядных станций для электромобилей в стране, но по обеспеченности первое место у Нижнего Новгорода, где на одну "зарядку" приходится 11,23 электромобиля (в столице - 14,41). К 2030 году ожидается, что число станций в Москве достигнет 12 тысяч, в то время как электромобилей - 300 тысяч.

Зюзин считает, что зарядную инфраструктуру можно было бы планировать на стадии реновации жилищного фонда, и при ремонтах энергетической инфраструктуры закладывать определенные параметры подключения к электрической мобильности машиномест. Кроме того, уже сейчас необходимы более гибкие схемы распределения электроэнергии, учитывающие нарастание суточных пиков. Возможно и внедрение накопителей - своего рода промышленных пауэрбанков, способных выравнивать пики потребления.

Сенатор Артем Шейкин считает, что отсутствие умного планирования зарядной инфраструктуры может привести к энергетическому коллапсу в некоторых районах. Нужно не только грамотно распределять медленные и быстрые зарядные станции с учетом реальных потоков, но и интегрировать в энергосистему возобновляемые источники энергии: ветровую и солнечную.

Развитию отрасли, по его мнению, будет способствовать стимулирование перехода корпоративных парков на электромобили. Они могли бы неплохо прижиться, например, в каршеринге. Это окажет положительное влияние и на экологию крупных городов, и на экономику компаний, учитывая бесплатные парковки и проезд по трассам, льготу по налогам.

"Стимулировать развитие может также появление доступных моделей электромобилей. Сегодня они дорогие, это объективно. Пускай они будут попроще, поменьше, но они должны стать для наших граждан более доступными", - полагает сенатор.

Заместитель гендиректора компании "Парус Электро" Владимир Хлебников считает, что продажи электромобилей снижаются, в том числе из-за высокого утильсбора, который, наряду с акцизом и таможенным сбором, повышает стоимость импортного электромобиля с 3 до 5 миллионов рублей.

"И это большая проблема, потому что инвесторам в инфраструктуру больше невыгодно вкладываться. Инвесторы в коммерческий транспорт тоже сворачивают планы по переходу на электромобили. Ассоциация производителей и операторов зарядной инфраструктуры вышла в правительство с предложением сбалансировать акцизы, таможенные пошлины, утильсборы. Понятно, что они были введены, чтобы поддержать отечественного производителя. Но отечественный производитель, к сожалению, пока еще не предложил рынку качественный электромобиль стоимостью в 2 миллиона рублей", - подчеркнул Зюзин.

Эксперты НИУ ВШЭ выделили четыре ключевые меры господдержки, необходимые для дальнейшего развития отрасли. Это - локализация производства, стимулирование приобретения электротранспорта за счет льготных программ, расширение количества станций зарядной инфраструктуры и гибкая тарифная политика на электроэнергию. По мнению Зюзина, хорошо себя зарекомендовали и региональные меры поддержки. Так, льготы по транспортному налогу действуют в Воронежской области, Пермском крае, Дагестане и на Алтае. Субсидируют покупку электромобилей Москва и Нижегородская область, льгота на платные парковки действует в Москве, Татарстане, Воронежской и Московской областях. Субсидирует затраты на оплату электроэнергии Сахалин.