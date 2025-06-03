В грузовиках хотят применять сделанные из бересты детали

Scania изучает новую разновидность биорезины, изготовленной из бересты — побочного продукта лесной промышленности, который обычно сжигается. Материал разработала шведская компания Reselo, а первые изделия из него изготовил производитель грузовиков Scania.

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Проект запустили около года назад, чтобы оценить свойства нового материала — от термостойкости до герметичности. Первым шагом стало создание физических прототипов.

«Мы изготовили резиновый уплотнитель для кабеля и резиновый коврик для подстаканника», — говорит Мартин Белландер, эксперт по резиновым материалам Scania R&D.

Одна деталь скрытая, одна видимая. Но обе служат доказательством того, что инновационный материал из бересты может применяться и в реальных условиях эксплуатации.

И продолжая тему комтранса. Почему городские грузовики должны быть электрическими, как прошёл рестайлинг нынешнего поколения большегрузов и какие автобусные новинки готовит Минский автозавод.

Обо всём этом редакции Quto рассказал Владимир Янушко, заместитель генерального директора, директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод» управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».