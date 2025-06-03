Новую Lada Priora после шести лет в гараже выставили на продажу

"Российской газете" удалось обнаружить интересное объявление о продаже Lada Priora 2011 года с пробегом 17 800 километров на родине машины в Самарской области.

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По заверению продавца, машина не эксплуатировалась в зимнее время и большую часть жизни простояла в гараже, что позволило сохранить ее в отличном состоянии. Хороший вид кузовных панелей и ухоженный чистый салон не дают усомниться в его словах.

Седан имеет достаточно простую комплектацию, лишенную кондиционера и усилителя руля. Под капотом расположен 16-клапанный бензиновый мотор объемом 1,6 литра на 98 лошадей, работающий в паре с механической КПП.

Владелец просит за свой седан 760 тысяч рублей, что сопоставимо по цене с базовой версией Lada Granta.

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