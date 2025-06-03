В России стартуют продажи большого кроссовера Dongfeng Huge

Huge – это большой флагманский кроссовер длиной 4720 мм, который оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатой преселективной коробкой. Одноклассником модели можно считать Geely Monjaro. Премьера новинки состоится на следующей неделе.

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В топовой версии модель предлагает панорамную крышу, премиальную аудиосистему Jamo, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, а также сиденья Zero Gravity — с эффектом невесомости.

Продолжают обширный список шесть подушек безопасности, парктроники, система кругового обзора (с функцией «прозрачного» капота) и адаптивный круиз-контроль.

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А ещё Dongfeng предложит россиянам кроссовер Mage: китайский производитель вдобавок намерен расширить свою гамму на российском рынке за счёт нового городского паркетника.