В Челябинской области открыли новый участок трассы М5 "Урал"

В Ашинском районе Челябинской области открыли новый участок трассы М5 «Урал» после реконструкции. Это четырехполосная дорога протяженностью 14 километров.

Этот участок находится в западной части Челябинской области, до границы с Башкирией всего 60 километров, сообщил глава региона Алексей Текслер. Он добавил, что также ожидается новая стройка - в обход города Сим, это будет большая эстакада, одна из больших, которая строится в России.

По словам губернатора, трасса проходит через уральские горы, запуск нового участка, построенного по самым современным стандартам, позволит обеспечить безопасность автомобилистов.

Помимо прочего, открытие нового участка поспособствует развитию экономического и туристического потенциала Челябинской области.