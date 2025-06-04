Очередь за седаном Xiaomi растянулась почти на год

Клиенты, которые закажут SU7 в «средней» комплектации Pro 3 июня, получат свой автомобиль только в апреле либо даже в мае следующего года — через 329–350 дней после оформления заказа. Все потому, что спрос на электроседан по-прежнему превышает возможности производителя, сообщает Car News China.

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Сразу после запуска продаж в марте прошлого года срок ожидания доставки Xiaomi SU7 превышал 25 недель. Через год он вырос до 46 недель, а теперь достиг 50 для самой популярной комплектации.

Около года клиентам придется ждать SU7 Pro с 295-сильным электромотором на задней оси и LFP-батареей емкостью 94,3 киловатт-часа. Его запас хода — 830 километров, а розничная стоимость — 246 тысяч юаней (около 2,6 миллиона рублей).

Чуть меньше — от 41 до 44 недель (287–308 дней) — составляет срок ожидания стандартного Xiaomi SU7. У него более скромная батарея на 73,6 киловатт-часа и цена 215 900 юаней (2,3 миллиона рублей).

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Быстрее всего можно заполучить топовый SU7 Max с 663-сильной установкой, полным приводом и тройной батареей NMC на 101 киловатт-час. При цене 299 900 юаней (3,2 миллиона рублей) срок ожидания варьируется от 35 до 38 недель (245–266 дней).

Сокращение сроков доставки не предвидится. Xiaomi обещала увеличить мощности и открыть второй завод в Пекине, однако выяснилось, что его отдадут под сборку новинки — кроссовера YU7, который дебютирует на китайском рынке летом.