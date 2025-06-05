В Москве будут введены ограничения движения

В связи с проведением богослужений во время мусульманского праздника Курбан-байрам 5 и 6 июня на нескольких улицах города будет временно перекрыто движение для транспорта.

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С 23.00 четверга, 5 июня, до 11.00 пятницы, 6 июня, будет ограничено движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. В пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской. Также мера коснётся Капельского, Выползова, Старого Толмачёвского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков. До окончания мероприятия здесь также будет запрещена парковка.

Движение транспорта ограничат на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы» — с 00.01 до 12.00 пятницы, 6 июня. Будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях, а также съезды к перехватывающей парковке № 9181.

С 4.00 до 11.00 пятницы будет невозможен проезд на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также на улице Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. С 5.00 до 8.00 пятницы будет закрыт участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы.

Как можно понять по указанным адресам, ограничения касаются мест расположения Московской соборной мечети, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети «Ярдям» и Исторической мечети, где и пройдут богослужения.

По словам руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова, ожидается, что в мероприятиях примут участие более 200 тысяч верующих.