В России мощный лифтбек Hongqi H6 будет стоить 3 890 000 рублей

Это весьма крупная пятидверка, что идеологически займёт место между двумя седанами — среднеразмерным H5 и представительским H9. Габариты автомобиля составляют 4990х1876х1450 мм при размере колёсной базы 2920 мм. Под капотом упрятан двухлитровый наддувный двигатель на 245 л.с. и 380 Нм, с которым сочетается 8-ступенчатый «автомат».

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Важная конструктивная особенность — активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая, анализируя данные об особенностях дорожного покрытия, изменяет настройки каждые 2 миллисекунды.

В исполнении Deluxe новинка за 3 890 000 рублей оснащается полностью светодиодной оптикой, виртуальной панелью приборов, проекционным дисплеем, 12,6-дюймовым тачскрином медиасистемы и адаптивным круиз-контролем.

Второй вариант именуется Dynamic, его цена — 4 090 000 рублей. Кстати, в этом сегменте клиенты всегда выбирают максимальную комплектацию, именно поэтому топовая версия должна пользоваться повышенным спросом.

Кстати, Hongqi планирует наладить производство машин на территории РФ. Однако, по словам исполнительного директора российского офиса марки Ивана Савельева, целесообразным это будет при выполнении определённых условий.