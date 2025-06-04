Audi меняет сборку автомобилей с помощью ИИ

Audi вместе с институтами Fraunhofer запустили инновационный проект по обновлению процесса сборки электромобилей e-tron GT на заводе Böllinger Höfe. Впервые этап комплектации деталей для линии сборки — так называемый «пикинг» — исследуется в реальных условиях с помощью искусственного интеллекта и робототехники.

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Для анализа рабочих процессов сотрудники используют специальные очки с инфракрасными камерами, фиксирующими движения глаз. Это позволяет определить самые напряжённые и утомительные участки работы для дальнейшей оптимизации.

Также в рамках эксперимента тестируются технологии компьютерного зрения и мобильные роботы с захватами и датчиками. Основная задача — повысить точность операций, снизить нагрузку на персонал и ускорить производство.

Проект является частью программы AI25, направленной на цифровую трансформацию автомобильного производства. Все нововведения проверяются на реальных заказах для оценки их эффективности и влияния на рабочий процесс.