Кросс-лифтбек Polestar 4 добрался до США через Южную Корею

В США стартовали продажи премиального электрического кросс-лифтбека Polestar 4, поставки начнутся ближайшей осенью. Ради более-менее конкурентоспособных цен в США холдингу Geely пришлось налаживать сборку Polestar 4 в Южной Корее на заводе Renault.

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Polestar 4 дебютировал в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне, производство на заводе Geely в заливе Ханчжоу стартовало в ноябре того же года, и практически сразу начались отгрузки китайским клиентам. В основе Polestar 4, напомним, лежит разработанная холдингом Geely модульная платформа SEA, точнее, одна из её самых простых версий с 400-вольтовой электрической архитектурой и передней подвеской типа McPherson, а не на двойных поперечных рычагах. Габаритная длина Polestar 4 — 4839 мм, колёсная база — 2999 мм.

На европейский рынок Polestar 4 вышел только в августе прошлого года, тогда же ожидался старт продаж в США, но американские президенты испортили планы Polestar: сначала Джо Байден ввёл 100-процентные пошлины на электромобили китайского производства, а затем Дональд Трамп навесил сверху свои пошлины, так что поставки Polestar 4 из Китая в США потеряли всякий смысл.

Чтобы продавать Polestar 4 в США по более-менее вменяемым ценам, холдингу Geely пришлось попросить своих партнёров из Renault Group локализовать сборку Polestar 4 на своём заводе в южнокорейском Пусане, при этом всё равно придётся платить 25-процентную пошлину, если, конечно, Трамп в ближайшее время не договорится с Южной Кореей о смягчении или отмене пошлин.

Напомним, что флагманский кроссовер Polestar 3 на платформе SPA2 с августа прошлого года производится в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина) вместе с родственным Volvo EX90, а вот локализовывать здесь модели на платформе SEA холдингу Geely, видимо, нецелесообразно.

В США Polestar 4 будет, по сути, таким же, как в Европе: на выбор предложены одномоторная заднеприводная версия (272 л.с.) и двухмоторная полноприводная (544 л.с.), обе оснащены батареей ёмкостью 100 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке по циклу EPA — 300 миль (283 км) и 270 миль (435 км) соответственно, точные цифры станут известны после сертификации.

Конфигуратор для «четвёрки» на американском сайте Polestar уже работает, диапазон цен — от 56 400 до 72 900 долларов плюс 1400 долларов за доставку. Для сравнения скажем, что Tesla Model Y сейчас стоит в США от 37 490 долларов, Ford Mustang Mach-E — от 37 995 долларов, Lexus RZ — от 43 975 долларов. В общем, Polestar 4 в Америке будет нелегко.

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Добавим, что в Китае марка Polestar де-факто провалилась, так как её машины стоят слишком дорого на фоне китайских аналогов (в том числе от того же холдинга Geely) — в прошлом году продано всего 3120 машин. В Европе с января по апрель текущего года Polestar 4 разошёлся тиражом 6634 шт. (данные JATO Dynamics) — тоже, прямо скажем, негусто.