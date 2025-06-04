BYD, Xiaomi и Xpeng уже не считают Tesla своим конкурентом

Если в 2020 году 30% потенциальных покупателей в КНР считали Tesla наиболее привлекательной маркой среди производителей электрокаров, то сейчас количество таковых снизилось более чем вдвое. К началу 2025 года — всего 14%.

© Quto.ru

Эксперты рынка отмечают, что в Китае американский бренд больше не считается технологическим лидером. «Китайские автопроизводители способны производить более умные модели, чем Tesla Model 3 и Model Y, и по более низкой цене. Рост местных брендов в значительной степени отобрал интерес покупателей к автомобилям Tesla», — комментирует ситуацию аналитик Гао Шэнь.

Но и в самих США число почитателей бренда стало меньше. В 2023 году их было 38%, а в прошлом — уже 29%. В Европе этот показатель сократился с 20 до 15%. Мировая популярность марки снизилась с 22 до 18%. Если в США и Канаде спад популярности Tesla связывают с насыщением рынка, то в Европе и Китае — с высокой конкуренцией со стороны местных производителей.

Статистика продаж только подтверждает данные аналитиков. В Китае за первый квартал этого года Tesla реализовала чуть больше 134 тысяч машин, что на 31% меньше, чем в IV квартале прошлого года.

Среди основных конкурентов Tesla в Китае называют модель Mona M03 от Xpeng, производитель которой предлагает те же интеллектуальные функции, что и седан Model 3, но примерно за половину цены — 119 800 юаней (16 700 долларов). А буквально на прошлой неделе Xiaomi представила внедорожник YU7, который должен составить конкуренцию Model Y. Но цена этой премиальной новинки пока не объявлена.