Названы машины, популярность которых в России не снижается

С января по апрель текущего года в нашей стране было продано 1 861 282 машины с пробегом, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1 922 386 автомобилей.

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Аналитики называют сегмент подержанных кроссоверов и внедорожников самым устойчивым в сравнении с другими — с начала года перерегистрация этих машин сократились всего на 1,5% — до 497 724 единиц. В структуре вторичного рынка SUV занимает 26,7%.

На втором месте по объёму по-прежнему машины С-класса, доля которых сократилась на 23% — до 432 738 единиц. По этим двум позициям видно, что без малого половина всего вторичного рынка легковых автомобилей в нашей стране состоит из машин классов SUV и С.

Автомобили классов B и B+ вместе занимают чуть более 20% в структуре рынка. И если продажи В-сегмента практически не изменились с прошлого года — 345 628 единиц в этом году против 345 497 в прошлом, то сегмент B+ показал спад на 5% — до 209 147 единиц.

Самое значительное снижение объёмов реализации отмечается среди премиальных машин. Перерегистрации в сегменте автомобилей Е-класса снизились на 9% — до 62 400 единиц. Доля бизнес-класса составила 3,3% от общего объёма вторичного рынка.

Небольшой рост зафиксирован среди автомобилей А-класса. Продажи подержанных малолитражек выросли на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 45 749 единиц с долей 2,5%.