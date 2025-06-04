В Россию привезли «самый крутой китайский кроссовер»

Кроссовер Tang L — это третье поколением модели. Бамперы новинки разделяют 5040 мм, между осями — 2950 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1760 мм. Для сравнения, размеры кроссовера прошлого поколения — 4870 х 2820 х 1950 при 1725 мм. Такие машины, как выяснила редакция Quto, на этой неделе добрались до крупного московского автосалона, торгующего китайской техникой.

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В России вседорожник предлагает форм-фактор гибрида, где реализован двухмоторный привод отдачей 700 л.с. (по ПТС — 360 л.с.). В состав системы также входит «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра.

Разгон до «сотни» занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 200 км. Салон — семиместный, с посадочной формулой 2+3+2.

В набор оборудования включены 20-дюймовые колёса, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша. У сидений первых двух рядов есть обогрев, вентиляция и массаж.

Цена флагмана BYD — 4 568 000 рублей, если клиент оформит предзаказ (доступные варианты из наличия обойдутся дороже). Ранее предполагалось, что новинка доступна за 4 839 000 рублей.

Между тем, компания BYD ввела в эксплуатацию крупнейший в мире корабль-автовоз. Компания подтвердила, что ролкер BYD Shenzhen вместимостью 9200 машин отправился в первое плавание.